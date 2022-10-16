الكلاسيكو.. ريال مدريد يستضيف برشلونة في قمة الكرة الإسبانية.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

تتجه أنظار العالم إلى ملعب "سانتياجو بيرنابيو" بفي العاصمة الإسبانية مدريد، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وضيفه برشلونة، اليوم الأحد، في مباراة "كلاسيكو" الكرة الإسبانية.

الموعد والقنوات الناقلة

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة والربع بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر.

وخاض الفريقان 8 مباريات وحقق كل فريق 7 انتصارات، ولكل منهما تعادل وحيد، دون هزيمة.

ويتفوق برشلونة هجوميا بتسجيل 20 هدفا مقابل 19 هدفا لريال مدريد.

ويتفوق برشلونة دفاعياً ايضاً، حيث استقبلت شباكه هدفاً وحيداً مقابل 7 أهداف استقبلها ريال مدريد.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين على ملعب سانتياجو بيرنابيو انتهت لصالح برشلونة برباعية نظيفة.

وتقابل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، ضد منافسه الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، في مباراتين سابقتين وفاز كل مدرب في مباراة.

ولعب أنشيلوتي كمدرب ضد برشلونة 14 مرة حقق 5 انتصارات وتلقى 6 هزائم وتعادل 3 مرات، بينما يخوض تشافي المواجهة الثالثة ضد ريال مدريد كمدرب بعد لقاءين فاز بأحدهما وخسر الآخر.

ريال مدريد وأنشيلوتي

يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز بلقاء الكلاسيكو لاعتلاء الصدارة خاصة في ظل المستوى الذي يقدمه البارسا هذا الموسم في الليجا.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد كارلو أنشيلوتي أن برشلونة فريق مذهل في الليجا رغم متاعبه في دوري أبطال أوروبا، مشيرأً إلى أن الفريق الملكي لا يفكر إلا في قدراته، ويقدّر منافسيه ولا يريد الحديث عن تأثير التراجع الأوروبي للبارسا لأن ذلك يخص برشلونة.

وسيغيب عن ريال مدريد في مواجهة اليوم حارسه الأساسي تيبو كورتوا وداني سيبايوس.

ويعتمد أنشيلوتي على طريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم حارس المرمى أندريه لونين، وأمامه الرباعي دافيد ألابا وإيدير ميليتاو وداني كارفخال وفيرلاند ميندي في خط الدفاع.

وسيقود خط وسط ريال مدريد كل من: أوريلين تشواميني وبجواره توني كروس ولوكا مودريتش، فيما يقود الهجوم كريم بنزيما، وخلفه فينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي.

برشلونة وتشافي

في المقابل، يدخل برشلونة مباراة الكلاسيكو آملاً في غلق الصفحة الأوروبية وتكرار تفوقه في الكلاسيكو بعدما حصد لقاء الموسم الماضي على الملعب ذاته وبنتيجة عريضة برباعية دون رد.

وأكد المدير الفني للبارسا، تشافي هيرنانديز، أن فريقه جاهز لمواجهة الكلاسيكو كما إن الفوز برباعية في آخر زيارة إلى ملعب برنابيو دافعٌ للفريق ويعطيه مؤشراً للشجاعة.

وأشار تشافي إلى أن فريقه يبحث عن تحقيق الفوز وتقديم كرة قدم جيدة، لافتاً إلى أن ريال مدريد ليس فينيسيوس فقط.

ويغيب عن برشلونة كل من: رونالد أراوخو وأندرياس كريستينسن وهيكتور بيليرين وممفيس ديباي للإصابة.

ومن المتوقع أن يدخل برشلونة مباراة اليوم بتكشيل مكون من: حارس المرمى مارك تير شتيجن، وأمامه الرباعي إيريك جارسيا وجيرارد بيكيه وجوليس كوندي وأليخاندرو بالدي في خط الدفاع.

ويقود خط وسط البارسا سيرجيو بوسكيتس وبجواره بيدري وجافي، بالإضافة إلى ثلاثي خط الهجوم رافينيا وعثمان ديمبيلي وروبرت ليفاندوفسكي.