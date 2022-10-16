شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بهدف أحمد عبد القادر فى مرمى اتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النادي الأهلي بالهدف الذى سجله أحمد عبد القادر لاعب الفريق فى مرمى اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، ونشرت صفحة الأهلي على فيس بوك صورة لأحمد عبد القادر خلال احتفاله بهدف الأمس وعلّقت بعبارة "صباح الخير".

وفاز الأهلي على اتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة أمس، السبت، فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأهل الأهلي لدور المجموعات بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بهدف نظيف.

وسجل أحمد عبد القادر الهدف الأول للأهلي في مباراة الأمس قبل أن يُضيف حمد فتحي الهدفين الثاني والثالث في مرمى الفريق التونسي خلال اللقاء الذي أُقيم على ملعب السلام.

على صعيد متصل، كشف الإعلامي أحمد شوبير أن احتفال أحمد عبد القادر مأخوذ من احتفال لاعب السلة فى بطولة الـNBA ويستخدمه اللاعبون للتعبير عن البرود، وأنهم قادرون على مواجهة ضغط الجمهور.

وحاول ”الخليج 365” البحث عن حقيقة هذا الاحتفال، ووجد أنه معروف باسم ICE IN MY VEINS "الجليد فى عروقي"، تم استخدامه فى الـ NBA لوصف الشعور بأنهم تحت الضغط، ويستخدمه اللاعبون للتعبير عن أنهم باردون وقادرون على مواجهة الضغوط.