شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى سيدات السلة بعد انتهاء الدورة المجمعة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت فرق الأهلى والطيران وسبورتنج والتأمين مجموعات بطولة دورى المرتبط لسيدات السلة، بعد انتهاء الدورة المجمعة الأولى.

وتصدر سبورتنج المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بالفوز في 3 مباريات دون هزيمة، على مستو السيدات، والفوز مباراة والهزيمة مباراتين على مستوى فرق المرتبط، وفى المجموعة الثانية تصدر الأهلى برصيد 15 نقطة، بالفوز فى كل المباريات على مستوى السيدات والمرتبط.

وفى المجموعة الثالثة تصدر الطيران في المركز الأول برصيد 12 نقطة بالفوز في 3 مباريات على مستوى السيدات و الخسارة في المباريات الثلاثة للمرتبط، وعلى مستوى المجموعة الرابعة تصدر مصر للتأمين برصيد 13 نقطة بالفوز في 3 مباريات للسيدات، والخسارة مبارتين لفرق المرتبط.

وتقام الدورة المجمعة الثانية الثلاثاء 18 أكتوبر وتستمر حتى 20 أكتوبر الجارى.



4



1



2