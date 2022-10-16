شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك وسيراميكا فى الأسبوع الثانى بالدورى باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إقامة مباراة سيراميكا مع نادى الزمالك فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى باستاد القاهرة، بعدما اتفقت رابطة الأندية المصرية المحترفة مع هيئة الاستاد على إنهاء أعمال الصيانة والإصلاحات مبكرا.

ويعقد نادى الزمالك، فى الحادية عشرة صباح اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بصالة حسن حلمى لتقديم الصفقات الجديدة التى تعاقد معها فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وتعاقد الزمالك مع كل من المغربي زكريا الوردى والسنغالى إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينولا ونبيل عماد دونجا وعمر جابر ومصطفى الزناري، ومصطفى شلبي ويوسف حسن وعمرو السيسي ومحمد صبحي.

وحقق الزمالك الفوز على فلامبو البوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف، بعدما فاز من قبل بهدف دون رد في لقاء الإياب، ليصعد الأبيض لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.