شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من تتويج نوران جوهر ببطولة أمريكا للاسكواش للمرة الثالثة.. أبرزها دعم زوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفظت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التى استضافتها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجارى، وذلك للنسخة الثالثة على التوالى، وتوجت نوران بالبطولة فى آخر 3 نسخ.

وفازت نوران جوهر فى مباراة الدور النهائي على مواطنتها نور الشربيني المصنفة الثالثة عالميا بنتيجة 3-1 فى مباراة استغرقت 51 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 9-11, 11-7, 11-6 .

وشهدت مباراة الدور النهائي دعماً كبيراً لنوران جوهر من زوجها زياد السيسي بطل السلاح، والذى تواجد فى المدرجات لمؤازرة زوجته.

وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التى تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

من ناحية أخرى، اكتفى علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا بوصافة البطولة بعد انسحابه أمام البيروفي دييجو إلياس من المباراة النهائية للإصابة.