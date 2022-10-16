شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. لحظات رومانسية لنجوم الكرة مع "النص الحلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا أحد يستطيع أن ينكر دور النصف الحلو فى حياة أى رجل، خاصة المرأة الداعمة لزوجها، وأثبت نجوم الكرة أن مقولة وراء كل رجل عظيم امرأة حقيقة فى ظل ما يتغلب عليه زوجاتهم من صعوبات الحياة لارتباط أزواجهم بالمباريات والتدريبات والمعسكرات طوال الوقت.

ويستغل دائما نجوم الكرة أوقات فراغهم فى أوقات العطلة بقضائه مع زوجاتهم، سواء من اللاعبين الحاليين أو السابقين، لنجد السعادة تسيطر على نجوم الكرة فى هذه اللحظات الرومانسية فى ظل رصدهم هذه الأوقات على السوشيال ميديا.

ومن أبرز النجوم الذين ينشرون لحظاتهم السعيدة مع زوجاتهم، حازم إمام وعماد متعب وأحمد عادل عبد المنعم ورامى ربيعة وغيرهم.

نرصد بعض اللقطات الرومانسية لنجوم الكرة مع زوجاتهم فى الصور التالية..