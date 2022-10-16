شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم فيوتشر فى التشكيل المتوقع أمام كالون بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق فيوتشر ، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر المدير الفني للفريق، نظيره كالون إف سي، فى السابعة مساء اليوم، الأحد، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن حجز بطاقة التأهل لدور الـ 32 التكميلي.

ومن المقرر أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: أحمد يحيى في حراسة المرمى، محمد رزق، سعد سمير، جوزيف جوناثان، عمر كمال عبد الواحد، مهند لاشين، كريم نيدفيد، غنام محمد، أيمن الصفاقسي، علي زعزع، ومروان محسن.

فيوتشر نجح فى انتزاع فوز ثمين على حساب كالون إف سي فى عقر داره، بعدما فاز بثنائية نظيفة سجلها مروان محسن ومصطفى البدري لاعبا الفريق، ليضع قدما فى دور المجموعات، وطالب علي ماهر لاعبيه بضرورة غلق ملف مباراة ذهاب، مؤكدا أهمية مباراة العودة وضرورة عدم استقبال أي أهداف لضمان التأهل إلى دور المجموعات.

من جهته كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، موقف على ماهر المدير الفني للفريق من قيادة فيوتشر في مباراة كالون المرتقبة بالكونفدرالية، من أرض الملعب، وقال السقا في تصريحات لليوم السابع، مازلنا نسابق الوقت لإنهاء مسألة الرخصة التدريبية وقد نحسمها قبل مواجهة كالون ليقود علي ماهر الفريق من الملعب.

وأضاف عبد الظاهر السقا، متحدثاً عن موقف الصفقات الجديدة من المشاركات الأفريقية، "قمنا بقيد 3 لاعبين فقط وهم، مهند لاشين، علي زعزع وأحمد يحيى، ولم نتمكن من قيد باقي الصفقات، وسيتم ضمهم إلى القائمة الأفريقية في أقرب فرصة مع فتح باب القيد الأفريقي".