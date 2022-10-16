شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مصير بيرسي تاو من المشاركة فى مباراة الإسماعيلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر خلال الساعات المقبلة، بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة، مصير الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق من المشاركة فى مباراة الإسماعيلي المقرر لها عصر الأربعاء المقبل فى الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

ويعقد كولر جلسة خاصة مع طبيب الفريق لحسم موقف بيرسي تاو، بعدما بدأ اللاعب يُشارك فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجى الأيام الماضية، ورغم اقتراب عودة اللاعب للمشاركة الجماعية بشكل كامل، وإمكانية الدفع به فى مواجهة الإسماعيلي المرتقبة، إلا أن النية تتجه لعدم التسرّع فى مشاركة اللاعب حتى لا تتجدد إصابته العضلية التى تعرض لها نهاية الموسم الماضى وحرمته من الظهور مع الأهلي طوال الفترة الماضية محلياً وأفريقياً.

وينوي الجهاز الطبي التمهّل فى الدفع باللاعب الجنوب أفريقي في المباريات والانتظار لحين التماثل للشفاء تماماً من الإصابة، خاصة أن هناك بدائل كثيرة فى مركزه وليس هناك ضرورة فنية مُلحة للتسّرع فى استعادة اللاعب، لذا سيكون من الأقرب استبعاد تاو من الحسابات الفنية خلال "ضربة البداية" فى بطولة الدوري أمام الإسماعيلي، وإن كان ذلك سيتحدد خلال الساعات المقبلة.