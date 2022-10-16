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التعليق والأستوديو التحليلي.. تفاصيل تغطية الكلاسيكو وقمة ليفربول ومانشستر سيتي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

ينتظر عشاق الكرة العالمية مباراتين من العيار الثقيل اليوم الأحد، عندما يلعب ضد في الكلاسيكو الإسباني، وليفربول أمام مانشستر سيتي في قمة الممتاز "بريميرليج".

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة عند الساعة 04:15 عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في قمة الجولة 11 من .

وعند الساعة 05:30 مساءً، يلعب ، الذي يضم المصري محمد صلاح، ضد نظيره مانشستر سيتي، على ملعب "أنفيلد" في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وتذاع مباراة الكلاسيكو عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، فيما تنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي على "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وفيما يلي نستعرض معلقي ومحللي المباراتين عبر شبكة بي إن سبورتس.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

المعلق: التونسي عصام الشوالي.

مقدم الأستوديو التحليلي: القطري محمد سعدون الكواري.

ضيوف الأستوديو التحليلي: المصري وائل جمعة، والتونسي طارق ذياب.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

المعلق: الجزائري حفيظ دراجي.

مقدم الأستوديو التحليلي: القطري عبدالعزيز النصر.

ضيوف الأستوديو التحليلي: المصري محمد أبوتريكة، والكويتي طارق الجلاهمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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