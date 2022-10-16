جدول مباريات اليوم.. مواجهات صعبة للمحترفين والكلاسيكو وقمة ليفربول وسيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يشهد اليوم الأحد عديد المباريات الكبرى والمرتقبة في مختلف الدوريات الأوروبية، لعل أبرزها كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، وقمة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

فيما يلعب ليفربول، الذي يضم المصري محمد صلاح، نظيره مانشستر سيتي في أبرز مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

إلى جانب ذلك، يلعب باريس سان جيرمان مباراة الكلاسيكو الفرنسي ضد مارسيليا على ملعب "حديقة الأمراء" في الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

وعلى صعيد المحترفين المصريين، يلعب طرابزون سبور، الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه"، ضد بشكتاش في الدوري التركي، فيما يستضيف، نانت، الذي يلعب له مصطفى محمد، أمام ستاد بريست 29، كذلك فإن الاتحاد، فريق الثنائي أحمد حجازي، وطارق حامد، يستضيف الوحدة في الدوري السعودي.

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني

- الساعة 04:15 عصرًا.. ريال مدريد وبرشلونة.. عبر بي إن سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

- الساعة 03:00 عصرًا.. أستون فيلا وتشيلسي.. عبر بي إن سبورتس بريميوم 2.

- الساعة 03:00 عصرًا.. ليدز يونايتد وآرسنال.. عبر بي إن سبورتس بريميوم 3.

- الساعة 03:00 عصرًا.. مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد.. عبر بي إن سبورتس بريميوم 1.

- الساعة 05:30 مساءً.. ليفربول ومانشستر سيتي.. عبر بي إن سبورتس بريميوم 1.

دوري أبطال أفريقيا

- الساعة 08:00 مساءً.. الهلال السوداني ويانج أفريكانز التنزاني.

- الساعة 09:00 مساءً.. الوداد الرياضي وريفرز يونايتد النيجيري.. عبر الرياضية المغربية.

كأس الكونفدرالية الأفريقية

- الساعة 07:00 مساءً.. فيوتشر وكالون السيراليوني.. عبر بي إن سبورتس 1.

- الساعة 12:30 ظهرًا.. إنتر ميلان وساليرنيتانا.. عبر أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

- الساعة 08:45 مساءً.. هيلاس فيرونا وميلان.. عبر أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الألماني

- الساعة 05:30 مساءً.. يونيون برلين وبروسيا دورتموند.. عبر بي إن سبورتس 6.

- الساعة 07:30 مساءً.. بايرن ميونخ وفرايبورج.. عبر بي إن سبورتس 3.

الدوري الفرنسي

- الساعة 03:00 عصرًا.. نانت وبريست 29.. عبر بي إن سبورتس 5.

- الساعة 08:45 مساءً.. باريس سان جيرمان ومارسيليا.. عبر بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري التركي

- الساعة 07:00 مساءً.. بشكتاش وطرابزون سبور.

الدوري السعودي

- الساعة 07:30 مساءً.. الاتحاد والوحدة.