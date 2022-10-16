الامارات | نادي الطائي يحتج بعد "سرقة" قمصان الهلال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدان نادي الطائي "التجاوزات الإدارية" عقب الخسارة 3-2 من الهلال في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد أن ارتدى حامل اللقب "قمصانا غير معتمدة"، وظهر اثنان من لاعبيه بنفس الرقم وسط تقارير عن سرقة القمصان المخصصة للمباراة. وفاز الهلال 3-2 خارج ملعبه بفضل هدف قاتل للمدافع علي البليهي بالوقت بدل الضائع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قمصان الهلال، البنفسجية، تعرضت للسرقة من حافلة الفريق ليضطر أبطال آسيا للعب بقمصان التدريبات السوداء مع لصق أرقام بها. وخلال فترة من المباراة ارتدى المهاجم النيجيري أوديون إيجالو وزميله أندريه كاريو نفس الرقم 9. ودفع هذا الطائي للاحتجاج في بيان بعد اللقاء، مشيرا إلى أن "التجاوزات الفنية والإدارية مربكة للتنافس العادل".

وأضاف "استغربنا من اللعب بطقم غير معتمد (للهلال) وكذلك تشابه الطقم مع زي الحارس (المنافس)، كل هذا وأكثر حدث أمام الجميع في مباراة منقولة (تلفزيونيا) على الهواء". وتابع "إدارة النادي لن تدخر جهدا في طرق كافة الأبواب لحفظ حقوقها". وارتقى الهلال بعد الفوز إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، بفارق خمس نقاط خلف الشباب المتصدر، بينما يبقى الطائي بالمركز الخامس ولديه 15 نقطة.