الامارات | قدرة توتنهام على حل المشكلات تبهج كونتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - امتدح أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير قدرة لاعبيه على "إيجاد حلول" خلال الفوز 2-صفر على إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم أمس.

وبفضل ركلة جزاء لهاري كين في الشوط الثاني وهدف متأخر لبيير-إميل هويبرج رفع توتنهام رصيده إلى 23 نقطة من أول عشر مباريات بالدوري.

وهذه أفضل حصيلة لتوتنهام بعد أول عشر مباريات في تاريخه بالدوري الممتاز، وأصبح على بعد نقطة واحدة من المتصدر أرسنال الذي سيلعب اليوم الأحد.

وعانى توتنهام خلال فترات بالموسم الجاري وتكرر ذلك أمام إيفرتون حتى ارتكب الحارس جوردان بيكفورد مخالفة ضد كين ليسمح للمهاجم بكسر التعادل.

وأظهر كونتي، الذي حقق فوزه 100 بكرة القدم الإنجليزية، براعته الخططية بتعديل طريقة توتنهام بعد خروج ريتشارليسون، مهاجم إيفرتون السابق، مصابا في بداية الشوط الثاني أثناء التعادل بدون أهداف.

وقرر المدرب الإيطالي الدفع بلاعب إضافي في وسط الملعب وهو إيف بيسوما وأتى الاختيار بثماره مع سيطرة توتنهام على منطقة الوسط. لكن كونتي فضل توجيه الإشادة إلى لاعبيه. وقال "رغم صعوبة المباراة لأننا نتحدث عن منافس قوي ورغم الإصابات نجحنا في حل الموقف، هذا يعني تطور اللاعبين في جوانب عديدة وأنا فخور جدا بهم". وأضاف "كان من الممكن أن تتسبب الإصابة في شيء سلبي لكننا وجدنا حلا مناسبا للمباراة، أحببت كيفية تصرفنا".

وعكر صفو توتنهام إصابة مهاجم البرازيل ريتشارليسون وغيابه عن زيارة إلى مانشستر يونايتد بوسط الأسبوع. وتابع كونتي "نعم لن يشارك بالتأكيد أمام مانشستر يونايتد، شعر بألم في ربلة الساق ولم يتمكن من مواصلة اللعب. اعتقد أنه بحاجة إلى وقت للتعافي، هذا مؤسف لأننا نتحدث عن لاعب يمنحنا الكثير من القدرات لكنه قوي أيضا ويعزز شراستنا".