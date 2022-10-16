شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقدم صفقاته الجديدة فى مؤتمر صحفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد نادى الزمالك، فى الحادية عشرة صباح اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بصالة حسن حلمى لتقديم الصفقات الجديدة التى تعاقد معها فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وتعاقد الزمالك مع كل من المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينولا ونبيل عماد دونجا وعمر جابر ومصطفى الزناري، ومصطفى شلبي ويوسف حسن وعمرو السيسي ومحمد صبحي.

وحقق الزمالك الفوز على فلامبو البوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف، بعدما فاز من قبل بهدف دون رد في لقاء الإياب، ليصعد الأبيض لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.