موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الجولة الأولى بالدورى المصرى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، صفحة دوري أبطال أفريقيا من أجل الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصرى الممتاز.

وعاش الأهلي فترة من النجاحات وتحقيق البطولات، بعد فوزه ببطولتي دوري أبطال أفريقيا، إلا أنه خسر البطولة لموسم 2021-22، وكذلك خسر بطولة الدوري المصري لموسم 2020-21، ويسعى للعودة لمنصات التتويج مجدداً.

ويستهل الأهلي مشواره فى النسخة الجديدة للدوري حين يحل ضيفاً على الإسماعيلي، ثم يلاقى نظيره أسوان فى الجولة الثانية، ثم الداخلية، وبعدهم الاتحاد السكندري فى الجولة الرابعة.

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة الإسماعيلى فى الخامسة عصر الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية فى ضربة بداية الدوري.

3 صفقات تدعم الأهلى فى الدوري

تعاقد النادي الأهلي مع 3 لاعبين فى سوق الانتقالات الصيفية 2022، الأول هو برونو سافيو لاعب نادي بوليفار البوليفي، وانضم بعقد مدته 3 سنوات.

كما انضم ثنائي سيراميكا شادي حسين ومصطفى ميسي بعقدٍ يمتد لخمس سنوات، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين الشباب الدوليين من نادى وادى دجلة، بجانب استعادة الثنائى المعار محمود كهربا ومحمد مغربى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والإسماعيلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.