الامارات | كافاني يفتتح رصيده التهديفي مع فالنسيا بثنائية وفوز أول لاشبيلية بقيادة سامباولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح المهاجم الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني غلته التهديفية مع فريقه الجديد فالنسيا بثنائية في التعادل المخيب أمام ضيفه إلتشي 2-2 أمس في المرحلة التاسعة من بطولة إسبانيا لكرة القدم. وكان إلتشي صاحب المركز الأخير البادئ بالتسجيل عبر بير ميا في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، ورد كافاني بثنائيته في الدقيقتين 41 من ركلة جزاء والسابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يحذو ميا حذوه بتسجيله الهدف الثاني الثاني ولفريقه إلتشي في الدقيقة 65. وعوض كافاني إهداره لركلة جزاء الجمعة قبل الماضي في المباراة ضد المضيف أوساسونا عندما فاز فريقه 2-1. وهي المباراة الرابعة التي يخوضها كافاني مع فالنسيا منذ انتقاله إلى صفوفه في 29 أغسطس الماضي.

وغاب كافاني عن صفوف فالنسيا الذي يشرف على تدريبه لاعب الوسط الإيطالي السابق جينارو غاتوزو، في المباراتين ضد خيتافي ورايو فايكانو بسبب الإصابة، قبل أن يبدأ مشواره معه أمام سلتا فيغو (3-صفر) عندما لعب اساسيا وخرج في الدقيقة 71، وضد إسبانيول (صفر-صفر) وخرج في الدقيقة 73، وسلتا فيغو وخرج في الدقيقة 74.

وعزز فالنسيا موقعه في المركز السابع برصيد 14 نقطة مقابل ثلاث نقاط لإلتشي الوحيد الذي لم يتذوق طعم الفوز في الليغا حتى الآن هذا الموسم. وتعادل جيرونا مع قادش بهدف للدولي الأوروغوياني كريستيان ستوياني (90+11 من ركلة جزاء) مقابل هدف لأليكس فرنانديس (46). ورفع جيرونا رصيده الى ثماني نقاط في المركز الثالث عشر وقادش إلى ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وواصل أتلتيكو مدريد صحوته المحلية بفوز ثالث تواليا وكان على حساب مضيفه أتلتيك بلباو بهدف وحيد سجله المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 47 بتسديدة زاحفة من داخل المكنطقة اثر تمريرة من الدولي ألفارو موراتا. وانتزع أتلتيكو مدريد المركز الثالث من أتلتيك بلباو بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة بفارق نقطتين أمام الفريق الباسكي الذي مني بخسارته الثانية هذا الموسم.