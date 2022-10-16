شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسحب اليوم قرعة الدور التمهيدى الأول لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسحب لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم الأحد، قرعة مباريات الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر للموسم الجديد 2022 - 2023 بمشاركة أندية القسمين الثالث والرابع.

وعقد جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، جلسة مؤخراً مع ممثلي الهيئة الوطنية للإعلام، لبحث تسويق مباريات دوري الدرجتين الثانية والثالثة لموسم 2022-2023.

وحضر الجلسة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، واللواء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا والدكتورة دينا الرفاعي أعضاء المجلس، ومحمد الماشطة مدير الشئون القانونية، ومحمد سمير زاهر مدير إدارة التسويق بالاتحاد، وبحضور محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، وأحمد إبراهيم مجاهد رئيس نادي ميجا سبورت.

وحضر الجلسة أيضا ممثلو الهيئة الوطنية للإعلام، وهم أسامة البهنسي رئيس قطاع قناة النيل للرياضة، ومحمد عفيفي رئيس قناة النيل للرياضة، محمد أبو شادي مدير التسجيلات، وسحر زهران رئيس الإدارة المركزية للتسويق، وراوية زيد مدير عام التسويق.

ويسعى اتحاد الكرة لتسويق مباريات دوري القسم الثاني بشكل جماعي لتحقيق أقصى استفادة مالية للأندية للموسم الحالي تمهيدا لتسويق دوري المحترفين الموسم المقبل.