شكرا لقرائتكم خبر عن 156 مليون يورو القيمة التسويقية للدورى المصرى قبل انطلاق النسخة 64 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة 64 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث تعد البطولة الأهم بالنسبة للأندية المصرية، باعتبارها العامل الأساسى فى مشاركة الأندية ببطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" سواء بطولة دورى أبطال أفريقيا، أو كأس الكونفدرالية الأفريقية، لذا تشهد المسابقة المحلية منافسة شرسة بين جميع الفرق لحصد اللقب أو ضمان مركز مميز فى المربع الذهبى للمشاركة فى البطولات القارية.

ويبلغ إجمالي القيمة التسويقية للدوري المصري 156 مليوناً و830 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة الأهلي 28 مليوناً و530 ألف يورو، فيما تبلغ قيمة الزمالك 22 مليوناً و830 ألف يورو.

الدوري المصري: 156 مليوناً و830 ألف يورو

الأهلي: 28 مليوناً و530 ألف يورو

الزمالك: 22 مليوناً و830 ألف يورو

بيراميدز: 17 مليوناً و230 ألف يورو

فيوتشر: 11 مليوناً و330 ألف يورو

المصري: 9 ملايين و180 ألف يورو

سيراميكا: 7 ملايين و900 ألف يورو

البنك الأهلي: 7 ملايين و880 ألف يورو

الاسماعيلي: 7 ملايين و480 ألف يورو

الاتحاد السكندري: 7 ملايين و180 ألف يورو

إنبي: 6 ملايين و600 ألف يورو

فاركو: 5 ملايين و680 ألف يورو

سموحة: 5 ملايين و400 ألف يورو

المقاولون العرب: 4 ملايين و900 ألف يورو

طلائع الجيش: 4 ملايين و680 ألف يورو

غزل المحلة: 4 ملايين و380 ألف يورو

أسوان: 2 مليون و700 ألف يورو

حرس الحدود: مليون و850 ألف يورو

الداخلية: مليون و730 ألف يورو.