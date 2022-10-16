شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يعود لدفاع الأهلى مع انطلاقة الدوري بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود رامي ربيعة، مدافع النادى الأهلى، لقائمة المارد الأحمر بعدما غاب عن مباراتي اتحاد المنستيري فى دوري أبطال أفريقيا للإيقاف، ويُعزز ربيعة قائمة الأحمر فى بطولة الدوري باعتباره أحد قادة الفريق وسيكون أحد الخيارات المُتاحة أمام كولر للمشاركة فى خط الدفاع إذا احتاج له.

ويستهل الأهلي مشواره فى البطولة حين يحل ضيفاً على الإسماعيلي عصر الأربعاء المقبل، ثم يواجه أسوان فى الجولة الثانية، ثم الداخلية، وبعدها الاتحاد السكندري فى الجولة الرابعة.

ويعكف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، خلال التدريبات اليومية على شرح خطة اللعب وتحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها مع منحهم تعليمات بضرورة الاستحواذ على الكرة أطول وقت ممكن وسرعة استرداد الكرة فى حال فقدانها، مع تنويع طرق اللعب في الاختراق سواء من العمق أو الأطراف واللعب من تمريرات قصيرة.