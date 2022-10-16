شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة فيوتشر وكالون فى إياب تمهيدى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر المدير الفني للفريق، نظيره كالون إف سي، فى إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن حجز بطاقة التأهل لدور المجموعات.

موعد مباراة فيوتشر وكالون

تقام مباراة فيوتشر وكالون إف سي فى السابعة مساء اليوم، الأحد، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد الدفاع الجوى.

فيوتشر وكالون.. نتيجة مباراة الذهاب

فيوتشر نجح فى انتزاع فوز ثمين على كالون إف سي في عقر داره، بعدما فاز فيوتشر بثنائية نظيفة سجلها مروان محسن ومصطفى البدري لاعبا الفريق، ليضع قدماً فى دور المجموعات، لذا طالب على ماهر لاعبيه بضرورة غلق ملف مباراة ذهاب، مؤكدا أهمية مباراة العودة وضرورة عدم استقبال أى أهداف لضمان التأهل إلى دور المجموعات.

موقف على ماهر من المباراة

كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، موقف علي ماهر المدير الفني للفريق من قيادة فيوتشر في مباراة كالون المرتقبة بالكونفدرالية، من أرض الملعب، وقال السقا فى تصريحات لليوم السابع: "مازلنا نسابق الوقت لإنهاء مسألة الرخصة التدريبية وقد نحسمها قبل مواجهة كالون ليقود علي ماهر الفريق من الملعب".

وأضاف عبد الظاهر السقا، متحدثاً عن موقف الصفقات الجديدة من المشاركات الأفريقية، "قمنا بقيد 3 لاعبين فقط وهم، مهند لاشين، علي زعزع وأحمد يحيى، ولم نتمكن من قيد باقي الصفقات، وسيتم ضمهم إلى القائمة الأفريقية في أقرب فرصة مع فتح باب القيد الأفريقي".

فيوتشر وكالون.. التشكيل المتوقع لفيوتشر".

ومن المقرر أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: أحمد يحيى في حراسة المرمى، محمد رزق، سعد سمير، جوزيف جوناثان، عمر كمال عبد الواحد، مهند لاشين، كريم نيدفيد، غنام محمد، أيمن الصفاقسي، علي زعزع، ومروان محسن.

وتقرر أن يخوض فريق فيوتشر مباراة اليوم بالطاقم الأحمر الكامل وهو الزي الرسمي للفريق، ويكفي فيوتشر أن يتعادل بأي نتيجة لتحقيق التأهل إلى دور المجموعات.