شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق محمود حمدى الونش فى ضربة بداية الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص لحاق محمود حمدي الونش مدافع الفريق فى ضربة البداية أمام سموحة، بعدما غاب اللاعب عن مواجهتى الذهاب والإياب أمام فلامبو البوروندى بسبب إصابة عضلية، ومازال يواصل التأهل على أمل العودة سريعًا لتدعيم دفاع فريقه.

ويسعى مصطفى الزناري الوافد الجديد للاندماج سريعًا مع الفريق بعدما حصل على فرصة المشاركة كبديل في مواجهتي دوري الأبطال.

وغاب الونش عن مواجهتى الزمالك وفلامبو البوروندى، وفاز الأبيض على الفريق البوروندى فى لقاء الإياب بنتيجة 5 / 1 ليتأكد التأهل لدور المجموعات بنتيجة 6 / 1 مجموع نتيجتى الذهاب والإياب، حيث سجل حسام عبد المجيد هدف الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد برج العرب، بعدما نجح مسئولو الزمالك في التوصل لاتفاق مع الجانب البوروندى لإقامة المباراتين في مصر.

وفى مباراة الإياب التي أقيمت على نفس الملعب تقدم أحمد سيد زيزو للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة، وتعادل دانيال لفلامبو في الدقيقة 25، وأضاف إبراهيما نداى الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 32، وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 40، وفى الدقيقة 88 أحرز أحمد سيد زيزو أفضل أهداف المباراة ليصبح هاتريك في المباراة، وفى الوقت بدل الضائع يحرز يوسف أسامة نبيه الهدف الخامس للزمالك.