شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة دوري الأبطال ويبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر ملف بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما خاض المارد الأحمر مباراتي اتحاد المنستيري التونسي فى دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال، وبدأ الجهاز الفني التركيز فى بطولة الدوري التى يستهلها الفريق بمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى، وهي المباراة التي يسعى فيها الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة تؤكد أن المارد الأحمر قادم للتتويج بلقب الدوري الذي فاز به الزمالك الموسمين الأخيرين.

وطالب كولر لاعبي الأهلي بـ"نسيان" ملف أفريقيا بمجرد انتهاء مباراة اتحاد المنستيري التى أقيمت أمس، السبت، باستاد الأهلي والسلام فى إياب دور الـ32 للبطولة القارية التى يحمل الأهلي الرقم القياسي فى الفوز بها وهو 10 مرات.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدورى حين يحل ضيفاً على الإسماعيلي عصر الأربعاء المقبل، ثم يواجه أسوان فى الجولة الثانية، ثم الداخلية، وبعدها الاتحاد السكندري فى الجولة الرابعة.