شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يصحح أخطاء دفاع الزمالك قبل ضربة البداية فى الدوري أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على رصد الأخطاء التى وقع فيها لاعبو فريقه خلال مواجهة الإياب أمام فلامبو البورندى والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 5 / 1 ليتأكد التأهل لدور المجموعات بنتيجة 6 / 1 مجموع نتيجتى الذهاب والإياب، حيث سجل حسام عبد المجيد هدف الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد برج العرب، بعدما نجح مسئولو الزمالك في التوصل لاتفاق مع الجانب البوروندى لإقامة المباراتين في مصر.

وفى مباراة الإياب التي أقيمت على نفس الملعب تقدم أحمد سيد زيزو للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة، وتعادل دانيال لفلامبو في الدقيقة 25، وأضاف إبراهيما نداى الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 32، وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 40، وفى الدقيقة 88 أحرز أحمد سيد زيزو أفضل أهداف المباراة ليصبح هاتريك في المباراة، وفى الوقت بدل الضائع يحرز يوسف أسامة نبيه الهدف الخامس للزمالك.

وقام فيريرا بإعادة مشاهدة المباراة وتدوين كافة الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه، خاصة خط الدفاع الذى ارتكب العديد من الأخطاء وحرص فيريرا على العمل على معالجة تلك الأخطاء لعدم تكرارها، مؤكدًا أن تلك الأخطاء إذا ارتكبت أمام فريق يمتلك خط هجوما مميزا ستؤدى لحدوث أزمة على مرمى الفريق الأبيض، مشددًا على ضرورة التركيز جيدًا في ضربة البداية بالدوري التي ستكون أمام سموحة يوم الأربعاء المقبل، ورفض البروفيسور منح اللاعبين راحة عقب الفوز على الفريق البوروندى.