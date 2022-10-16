شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يستقر على ثنائية إيبوكا وريان فى هجوم سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، على الدفع بالثنائى أحمد ياسر ريان وجون إيبوكا فى الخط الأمامى للفريق قبل مواجهة المصرى البورسعيدى فى الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

كما استقر أحمد سامى على إعادة صلاح محسن لاعب الفريق الجديد إلى مركز الجناح فى التشكيل الأساسية لإيمانه بقدارته الفنية والبدنية، فضلاً عن تواجد أحمد ياسر ريان والنيجرى جون إيبوكا فى الخط الأمامى لسيراميكا.

ويؤمن أحمد سامى بقدرات صلاح محسن الفنية والبدنية لذا أصر على التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية التى أُغلقت الاثنين الماضى، مؤكداً أن اللاعب حظه قليل ولكنه كبير ولا يحتاج لمن يكتشفه ولكن يريد من يعيده لمستواه المعهود.

واستعان مدرب سيراميكا بالوديات التي خاضها فريق المصري البورسعيدى خلال فترة الراحة قبل مواجهته في ضربة البداية بالجولة الأولى من الدورى العام المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

ودرس أحمد سامى أسلوب لعب وطريقة المصري تحت قيادة مديره الفني إيهاب جلال وشرح نقاط القوة والضعف للفريق البورسعيدى للاعبيه وشدد عليهم بأهمية البدايات مؤكداً لهم أن الفوز سيمنحهم دفعة لمواصلة الانتصارات.

وتعاقد سيراميكا مع 16 لاعباً خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أٌغلقت بالأمس وهم،أحمد القرموطي،عبد الرحمن السكران،النيجيري جون إيبوكا،محمود عبد الحفيظ زلاكة،أحمد ياسر ريان،أحمد رمضان بيكهام،محمد شكري،أحمد هاني،رجب نبيل،محمد ناصف،عمرو محمود قلاوة،محمد عادل،محمد بسام،محمد متولي كناريا،جاستن أرثر،صلاح محسن.