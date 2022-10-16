شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة فيوتشر وكالون فى إياب تمهيدى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر المدير الفني للفريق، نظيره كالون إف سي، فى إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن حجز بطاقة التأهل لدور المجموعات.

موعد مباراة فيوتشر وكالون

تقام مباراة فيوتشر وكالون إف سي فى السابعة مساء اليوم، الأحد، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد الدفاع الجوى.

فيوتشر وكالون.. نتيجة مباراة الذهاب

فيوتشر نجح فى انتزاع فوز ثمين على كالون إف سي في عقر داره، بعدما فاز بثنائية نظيفة سجلها مروان محسن ومصطفى البدري لاعبا الفريق، ليضع قدما فى دور المجموعات، لذا طالب على ماهر لاعبيه بضرورة غلق ملف مباراة ذهاب، مؤكدا أهمية مباراة العودة وضرورة عدم استقبال أى أهداف لضمان التأهل إلى دور المجموعات.

فيوتشر وكالون.. التشكيل المتوقع لفيوتشر

ومن المقرر أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: أحمد يحيى في حراسة المرمى، محمد رزق، سعد سمير، جوزيف جوناثان، عمر كمال عبد الواحد، مهند لاشين، كريم نيدفيد، غنام محمد، أيمن الصفاقسي، علي زعزع، ومروان محسن.