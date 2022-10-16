مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف الأندية في مجموعات دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

تأهل الأهلي رسمياً إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تخطيه عقبة الاتحاد المنيستيري التونسي بنتيجة 4-0 بمجموع اللقائين ذهاباً وإياباً، ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة القارية.

والتحق الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك لمرحلة المجموعات، حيث فاز الأبيض على فريق فلامبو البوروندي بنتيجة (6-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وبعد تأهل الأهلي والزمالك سوياً إلى دور الـ 16، فأصبح من الممكن أن يتواجه الغريمين في مرحلة المجموعات، إذ أن الأهلي يأتي في التصنيف الأول بينما يأتي الزمالك في التصنيف الثاني.

ومرحلة المجموعات تتضمن 16 فريقًا مقسمة على 4 مجموعات بأربع مستويات.

ويأتي في التصنيف الأول كل من: الأهلي - الترجي الرياضي التونسي - الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي المغربيين.

وتمكن الترجي من حجز بطاقة العبور لمرحلة المجموعات بالفوز على بلاتو النيجيري (2-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

كما ضمن الرجاء الصعود رسميًا بالفوز على بطل النيجر فريق جمعية نيجيليك.

أما الفريق المغربي الثاني وبطل دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية الوداد مطالبًا بالفوز على ريفرز يونايتد النيجيري، حيث تفوق الأخير في الذهاب بنتيجة (2-1).

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الوداد وريفرز يونايتد مساء غدٍ الأحد، على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس".

وستكون نتيجة الوداد منتظرة عند نادي صنداونز، الذي يحتل التصنيف الثاني مباشرة، حيث تأهل بطل جنوب أفريقيا لمرحلة المجموعات بالفوز على لا باس بطل سيشيل بنتيجة (15-1).

وفيما يلي المستويات الأربعة للأندية المتأهلة لدور المجموعات (حال وصول الوداد البيضاوي)

التصنيف الأول: الأهلي - الترجي - الرجاء - الوداد.

التصنيف الثاني: صنداونز - الزمالك - حوريا - بترو أتلتيكو.

التصنيف الثالث: سيمبا - شباب بلوزداد - شبيبة القبائل - الهلال.

التصنيف الرابع: القطن - المريخ - فيبرس - ريفيرز يونايتد - فيتا كلوب أو رايل كلوب دو كاديوغو.

وفيما يلي المستويات الأربعة للأندية المتأهلة لدور المجموعات (حال خروج الوداد البيضاوي)

التصنيف الأول: الأهلي - الترجي - الرجاء - صنداونز.

التصنيف الثاني: الزمالك - حوريا - بترو أتلتيكو - سيمبا.

التصنيف الثالث: شباب بلوزداد - شبيبة القبائل - الهلال - فيتا كلوب.

التصنيف الرابع: القطن (يتقدم إلى التصنيف الثالث حال خروج فيتا كلوب) - المريخ - فيبرس - ريفيرز يونايتد - رايل كلوب دو كاديوغو (في حال فوزه على فيتا كلوب).