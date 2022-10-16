شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتوج ببطولة أمريكا للاسكواش وعلى فرج يحصد الوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا للسيدات، ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التى استضافتها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجارى.

وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التى تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وفازت نوران جوهر في مباراة الدور النهائي على مواطنتها نور الشربيني المصنفة الثالثة عالميا بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 9-11, 11-7, 11-6 .

من ناحية أخرى، اكتفى علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا بوصافة البطولة بعد انسحابه أمام البيروفي دييجو إلياس من المباراة النهائية للإصابة.