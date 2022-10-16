شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم استعداداًَ لمواجهة الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو تدريباته اليوم، الأحد، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية أمس لالتقاط الأنفاس قبل مواصلة التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الأهلي فى افتتاحية مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها عصر الأربعاء المقبل.

وكان الإسماعيلى قد خاض فترة إعداد قوية على ثلاث مراحل، خاض خلالها 4 مباريات ودية، فاز فى 3 لقاءات على العبور والسكة الحديد وطلائع الجيش بينما خسر الأخيرة من البنك الأهلي.

ونجح الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوان جاريدو، خلال تلك الفترة الوصول إلى نسبة كبيرة من تشكيلته الأساسية بالإضافة إلى الاطمئنان على عدد كبير من اللاعبين الذين سيكونوا أوراق رابحة للدراويش.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، قد أبرم 13 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن ومحمد خليفة، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.