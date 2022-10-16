شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بمشاركة 3 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، منافسات الدور النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجارى.

وضمنت مصر لقب السيدات بعد تأهل الثنائي المصري نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثالثة عالميا، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى وحامل لقب النسخة الأخيرة.

بينما يخوض على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالمياً منافسات الرجال أمام منافسه البيروفي دييجو إلياس.

وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التى تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش.