بعد تأهل الأهلي والزمالك.. تعرف على موعد قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - يترقب الأهلي والزمالك إعلان موعد قرعة دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023 والمقرر لها في شهر نوفمبر المقبل، وفق ما أعلنه الاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن تقام مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في الفترة من يوم 10 فبراير 2023، وحتى 1 أبريل المقبل.

والتحق النادي الأهلي بركب المتأهلين لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بعد تحقيق الفوز في أمام الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 3-0 في إياب دور الـ32 وكانت نتيجة الذهاب قد حسمها المارد الأحمر، بنتيجة 1-0 ليكون مجموع المبارتين 4-0.

وكان نادي الزمالك قد حجز موقعه في دور المجموعات بفوزه في مباراة الإياب أمام فلامبو البوروندي 5-1 وكانت نتيجة الذهاب انتهت 1-0 ليتأهل الفارس الأبيض بنتيجة 6-1 ذهابا إيابا.

نادي بترو أتلتيكو أنجولا هو أول المتأهلين لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث فاز على كيب تاون بجنوب أفريقيا بمجموع المبارتين بنتيجة 4-0، ثم لحق به نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بعد فوزه الكبير على بطل سيشل لاياس 8-1 على أرضه، بعد أسبوع من فوزه في مباراة الذهاب 7-0.

وحسم نادي شباب بلوزداد الجزائري تأهله إلى دور المجموعات بفوزه على جوليبا المالي 2-0 لتعويض الخسارة 1-2 في مباراة الذهاب.