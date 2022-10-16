شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الكومي: طلبنا مواجهة الأهلي بالقاهرة .. وجاريدو أمام تحد كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف يحيى الكومى، رئيس الإسماعيلي، أنه الصفقات التي استقطبها النادي دعمت مراكز العجز في الفريق ويتبقى التوفيق للجهاز واللاعبين.

وقال الكومي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "مواجهة الأهلى في الجولة الأولى فيها فوائد، الفوز فيها يمنحنا ثقة، وهو اختبار قوي وتحد كبير يستعد له الفريق على قدم وساق".

وأضاف الكومي: "طلبنا مواجهة الأهلي في القاهرة بدلا من برج العرب، ونشكر مجلس إدارة الأهلي لموافقتهم على هذا الطلب، انا لا يوجد لدي مشكلة في اللعب بالقاهرة، واشكر الرابطة والأهلي".

واختتم رئيس الإسماعيلي: "زرعت في اللاعبين روح الانتصار وطالبتهم بالفوز على الأهلي، والمباراة تحمل تحدي خاص للإسباني جاريدو ليرد على الأهلي وجماهيرهم".