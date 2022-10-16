شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السلام: الإصابة عطلت مسيرتي في الاتحاد .. وأبحث عن الدخول بقائمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد السلام، مدافع الزمالك، كواليس قيده في قائمة الانتظار بالقلعة البيضاء، وعن سبب ابتعاده عن المشاركة مع الاتحاد السكندري في الموسم الماضي، قائلا: "كانت بدايتي جيدة مع الاتحاد السكندري وتعاملت مع شخصية محترمة بقيمة محمد مصيلحي الذي وفر كل احتياجات الفريق للظهور بشكل جيد وتعرضت لإصابة عطلتني وهذا نصيب".

وأضاف عبد السلام، خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "الإصابة استمرت 4 شهور وكان الموسم قد انتهى وعدت إلى الزمالك وفي البداية تواجدت مع الفريق ووصلت عروض لي من أندية القاهرة وخارجها ولكن كنت أفضل الاستمرار في الزمالك، وكانت الأولوية البقاء بالزمالك لإثبات نفسي ولكن كل شيء نصيب".

وتابع: "أنا متواجد في قائمة الانتظار وأحاول العمل على النواقص من أجل دخول القائمة مجددا، ولم يسبق أن يتحدث معي أحد عن دخولي قائمة الانتظار، وبعدها تواصل معي أمير مرتضى المشرف على الكرة لإبلاغي بتواجدي في قائمة الانتظار والتدرب حتى يناير القادم قبل أن يعود مجددا للقائمة".