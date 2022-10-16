شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك المصاب بالسرطان: أتمنى استمرار الدعم حتى عودتي للملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعد محمد، لاعب الزمالك المصاب بالسرطان، أنه كان يلعب في مركز الظهير الأيمن، واكتشف بالصدفة إصابته بالسرطان، بعد شعوره بانتفاخ حاد في البطن، وبعد التشخيص اكتشف إصابته بالمرض اللعين.

وأضاف سعد محمد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "أحصل على جرعة كيماوي كل 21 يوما وأتمنى أن أجد نفس الدعم هذا حينما أعود من معركتي مع المرض".

وواصل لاعب الزمالك المصاب بالسرطان: "أتمنى استمرار الدعم حتى عودتي للملاعب، أنا أعشق كرة القدم ولا أطيق الابتعاد عنها، وأشكر كل المسئولين الذين يقفون بجوارنا منذ بداية هذه المحنة".