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لاعب الزمالك المصاب بالسرطان: أتمنى استمرار الدعم حتى عودتي للملاعب

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القاهرة - سامية سيد - أكد سعد محمد، لاعب الزمالك المصاب بالسرطان، أنه كان يلعب في مركز الظهير الأيمن، واكتشف بالصدفة إصابته بالسرطان، بعد شعوره بانتفاخ حاد في البطن، وبعد التشخيص اكتشف إصابته بالمرض اللعين.

وأضاف سعد محمد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "أحصل على جرعة كيماوي كل 21 يوما وأتمنى أن أجد نفس الدعم هذا حينما أعود من معركتي مع المرض".

وواصل لاعب الزمالك المصاب بالسرطان: "أتمنى استمرار الدعم حتى عودتي للملاعب، أنا أعشق كرة القدم ولا أطيق الابتعاد عنها، وأشكر كل المسئولين الذين يقفون بجوارنا منذ بداية هذه المحنة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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