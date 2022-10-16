شكرا لقرائتكم خبر عن "إصابة الأمامية" مدافع الاتحاد السكندرى عن مواجهة أسوان فى بداية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى السيد سالم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، من شد فى العضلة الأمامية، خلال المران الجماعى، الأمر الذى استدعى تدخل الجهاز الطبي لعلاج اللاعب، وأمر بخروجه وعدم استكمال التدريبات من أجل الخضوع للفحوصات الطبية.

وتأكد غياب السيد سالم عن فريقه الاتحاد السكندرى في ضربة البداية من الدورى أمام أسوان، بعدما نصح طبيب الفريق الجهاز الفني بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش بعدم مشاركة اللاعب في المباراة حتى لا تتفاقم إصابته.

ويغادر سيد البلد الإسكندرية، اليوم الأحد، عقب التدريب الصباحى للسفر إلى القاهرة والمبيت، على أن يغادر فجر اليوم لأسوان من مطار القاهرة ويتدرب الفريق في الثالثة عصرا على ملعب اللقاء بأسوان، حيث يصطحب زوران 22 خلال رحلة الصعيد.

ويغيب عن الفريق أيضا الثلاثى الشاب بلال السيد وإيتو ومصطفى إبراهيم، للمشاركة غداً مع فريق 2001 والذى يقوده يوسف حمدى.

وظهرت ملامح التشكيل الأساسى لسيد البلد من خلال التدريبات الأخيرة تحت قيادة زوران، حيث استقر الأخير على الدفع بالمهدى سليمان في مركز حراسة المرمى وهشام صلاح في الجبهة اليمنى ومحمود علاء في الدفاع، بينما هناك منافسة قوية بين محمد الصالح وعبد الله نصيب وخالد صبحى، وإن كان الأخير هو الأقرب للتواجد بجوار محمود علاء في التشكيل الأساسى.

كما استقر زوران على الدفع بثلاثى الوسط خالد الغندور ومروان عطية والوافد الجديد ناصر ناصر وأمامهما إبراهيم حسن وأحمد عادل الشهير بـ"ميسي"، بينما يشهد الخط الأمامى منافسة قوية بين الأنجولى مابولولو والنيجيري أوستين أموتو.

ووعد مانولوفيتش جماهير الاتحاد السكندرى بالسعى للفوز بكل المباريات في الموسم الجديد وتقديم كرة ممتازة تليق بهم، مشيرا إلى أنه يعلم مدى حبهم وعشقهم للكيان وسيسعى بكل ما أوتى من قوة لإدخال البهجة والسعادة إليهم.