شوبير: احتفال أحمد عبد القادر مأخوذ من بطولة الـNBA للسلة الأمريكية

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن احتفال أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، مأخوذ من احتفال لاعب السلة في بطولة الـNBA ويستخدمه اللاعبون للتعبير عن البرود، وأنهم قادرون على مواجهة ضغط الجمهور.

وحاول ”الخليج 365” البحث عن حقيقة هذا الاحتفال، ووجد أنه معروف باسم ICE IN MY VEINS "الجليد في عروقي"، تم استخدامه في الـ NBA لوصف الشعور بأنهم تحت الضغط، ويستخدمه اللاعبين للتعبير عن أنهم باردون وقادرون على مواجهة الضغوط.



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وتأهل الأهلي لدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على اتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، فى إياب دور الـ32 للبطولة باستاد الأهلي والسلام.

وكان الأهلي قد فاز على اتحاد المنستيري بتونس بهدف نظيف قبل أن يُكرر فوزه اليوم بثلاثية نظيفة، ليصعد المارد الأحمر لدور المجموعات بالفوز برباعية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.

سجل ثلاثية الأهلي في مباراة الليلة أحمد عبد القادر وحمدى فتحي "هدفين".