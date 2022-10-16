أبوجبل يتحدث عن طموحه مع البنك الأهلي وعودته للمنتخب وعلاقته بالشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

رد محمد أبوجبل، حارس مرمى البنك الأهلي، على الانتقادات التي تعرض لها بعد نهاية كأس أمم أفريقيا 2021 يناير الماضي، مشيرًا إلى أن البعض حاول إفساد علاقته مع رئيس ناديه الجديد.

وكان أبوجبل رحل عن الزمالك بنهاية الموسم الماضي، ووقع عقدًا مع النصر السعودي قبل أن يتم فسخ العقد من جانب النادي.

وانتقل أبوجبل هذا الصيف إلى صفوف البنك الأهلي.

وقال أبوجبل، في تصريحات للقناة الأولى المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، "البنك الأهلي نادٍ لديه طموح وقام بتدعيمات كبيرة في الانتقالات، ولدينا حلم هو المشاركة في بطولة إفريقيا وكل اللاعبين لديهم طموح لتحقيق شئ مع هذا النادي".

وأضاف "اخترت البنك الأهلي لأنني شعرت باهتمامهم وتعاملوا معي بشكل احترافي كبير، وكان هناك حرب وقيل وقال كثيرًا حول مستقبلي بدون داعي".

وتابع "تحدثوا عن مشكلة بيني وبين رئيس نادي البنك الأهلي لكن هذا غير حقيقي، لقد عاملني معاملة الوالد ولا أفهم سبب رغبة البعض في إفساد العلاقة بيننا".

وواصل "عشت فترة من الفترات وإفريقيا بالكامل تتحدث عني بعد ما قدمته مع منتخب مصر، ثم بعد عودتي شعرت بأن هناك حالة من ترصد الأخطاء لي وهذا غير طبيعي إطلاقًا".

وأكمل الحارس "لم أخطئ أو أقصر في أي شئ من بعد أمم إفريقيا، قدمت كل ما لدي واخترت أفضل الحلول لنفسي لكن لم تسير الأمور بالشكل المطلوب، لكنني غير حزين على ذلك لأنه قضاء وقدر".

واستطرد "المنافسة قوية مع الزنفلي وصبحي، هما حارسان كبار لكننا نتمرن بشكل جيد ونجتهد بقدر قوي حتى نساعد البنك الأهلي في المكانة التي نحلم بها".

وتابع "منتخب مصر شرف كبير لأي لاعب، واتمنى أن ألعب مباراة كل يوم بقميص المنتخب".

ثم أضاف "المسؤولون في المنتخب تحدثوا معي بالفعل لكن بسبب الظروف التي مررت بها ووجود مفاوضات كبيرة مع عدد من الأندية، بالتالي فضلوا أن يبقوني في الخارج ضمن المعسكر".

وأكمل أبوجبل "لا أشعر أنني بعيد عن المنافسة مع محمد الشناوي، هو حق مشروع للجميع ومن يؤدي بشكل جيد في المعسكرات يحصل على فرصة".

وأكمل "لا يوجد شئ مضمون، في أمم إفريقيا كنت أعاني من كورونا ولم أسافر مع المنتخب ثم تحول كل شئ في دور الـ١٦ وأصيب الشناوي وحصلت على فرصة، هذه هي كرة القدم".

وقال أبوجبل "تعبت كثيرًا واجتهدت منذ أن كنت ١٢ عامًا منتظرًا فرصة في منتخب مصر، وحينما جاءت الفرصة في أمم أفريقيا كنت مستعد على أكمل وجه وأضع هدف واضح أمامي للوصول له".

ثم استطرد "هناك تواصل مستمر مع محمد الشناوي، كما أن هناك تواصل مستمر مع تريزيجيه والنني والشناوي ورمضان صبحي وطارق حامد ومحمود علاء من لاعبي المنتخب، وعلاقتي قوية مع كل اللاعبين".

وواصل "كنت أتمنى أن أكون متواجد مع الزمالك حينما رفع درع الدوري الموسم الماضي وكان سيكون شرف كبير لي، لكن بعض الظروف منعت ذلك، ولكنني لعبت عدد مباريات كبيرة في الدوري والكاس بالتالي هما بطولتان لي بهما دور ومحسوبين لي حتى لو لم أشارك في التتويج".

وكشف "ليس لدي أي علاقة بالسوشيال ميديا، لكن حينما تصل لي بعض الشائعات أشعر بالضيق بكل تأكيد".

وأضاف "خبر وجود مشكلة بيني وبين رئيس نادي البنك الأهلي أكثر خبر أحزنني في الفترة الماضية لأنه أشعرني بأن هناك تصيد بي لإيقاعي".