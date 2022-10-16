هل قصد عبدالقادر توجيه رسالة لمنتقديه على طريقة لاعب سلة أمريكي؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أثار أحمد عبدالقادر، نجم الأهلي، الجدل بعد احتفاله الغريب بهدفه في مرمى الاتحاد المنستيري التونسي أمس السبت في دوري أبطال أفريقيا، فما سر هذا الاحتفال؟

وسجل عبدالقادر هدفًا في فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري بنتيجة 3-0 على ملعب "الأهلي وي السلام" في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

فوز الأهلي ضمن تأهله إلى دور الـ16 (المجموعات) بنتيجة إجمالية 4-0، بعد انتصار الفريق الأحمر ذهابًا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي بمدينة المنستير.

ويعتبر هدف عبدالقادر هو الأول للاعب مع الأهلي في كل البطولات، بعد صيام عن التهديف لـ10 مباريات في كل البطولات، حيث كان آخر هدف أحرزه في شباك فيوتشر بالدوري، يوليو الماضي.

وتعرض عبدالقادر لانتقادات قاسية بنهاية الموسم الماضي، مع تراجع مستواه، وخسارة الأهلي لقب الدوري، حتى أن اللاعب اضطر وقتها للرد على هذه الانتقادات بقوة عبر حسابه على موقع "إنستاجرام".

ويبدو أن عبدالقادر مازال متأثرًا بهذه الانتقادات، وحاول الرد عليها، لكن رده جاء مبهمًا.

وبعدما سجل عبدالقادر الهدف الأول في مباراة الاتحاد المنستيري من مجهود فردي رائع، احتفل بالإشارة بإصبعيه إلى ذراعه وكأنه يعطي نفسه "حقنة" في الوريد.

عدد كبير من المتابعين فسّر الاحتفال بطريقة خاطئة، لدرجة أن عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، انتقد اللاعب، وطالبه بعدم تكرار الأمر.

لكن عبدالقادر ربما حاول توصيل رسالة إلى منتقديه على طريقة الأمريكي دي أنجيلو راسل، لاعب كرة السلة بنادي مينيسوتا تمبر ولفز الحالي ولوس أنجليز ليكيرز السابق، الذي ينشط في دوري "إن بي إيه" الأمريكي الشهير.

ويشتهر راسل باحتفال بعنوان "جليد في عروقي"، ويهدف لتوصيل رسالة بأنه "بارد الأعصاب"، ولديه القدرة على تحمل الضغوط والانتقادات.