أبو جبل يرد على احتمالية انتقاله إلى الأهلي مستقبلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، على احتمالية انتقاله للأهلي مستقلا، مؤكدًا أنه لا أحد يعلم ما تخبأ الأيام له في الأيام المقبلة.

وقال أبو جبل في تصريحات لقناة "الحياة":" ارتبطت بالزمالك وبعد ذلك مشوار الاحتراف لم يكتمل، ولا أعلم أين سنكون غدا ولا ماذا نففعل".

وأضاف:" أنا حاليا مع فريق البنك الأهلي ، واللعب بقميص الأهلي والزمالك حلم لأي لاعب".

وتابع:" ملف الاحتراف لم يكتمل لظروف حدثت في النهاية، حتى الآن لا أعلم أسبابها، وبعد ذلك كانت عروض الدوري المصري هي المتاحة، نادي البنك الأهلي منظومة محترمة وسنحاول أن ننافس ونشارك في إفريقيا الموسم المقبل".

واستطرد: " في حياة كل لاعب يكون لديه أهداف من الممكن ألا تتحقق كما يرأها الناس، واخترت البنك الأهلي وراضي عن هذا القرار وبإذن الله نحقق حلم بفضل اللاعبين والامكانيات".

وأكمل:" حصل سوء تفاهم مع الزمالك ولا أرغب في الحديث عن هذا الأمر حاليا، اقدر جمهور الزمالك واحترمهم ولا اعترف بجمهور السوشيال ميديا، الأن أنا موجود مع فريق كبير، ولا أفهم حتى الآن سبب المشكلة مع النصر، والموضوع حاليا مع فيفا".

وأوضح:" انتظر اول تجمع للمنتخب وأتمنى العودة في اقرب وقت ومتشوق أن اظهر مع فريقي الجديد بشكل مميز، ليس لدينا ما يعطلنا وباذن الهل نكون في مكانة جيدة".

وأتم:" المنتخب حق مشروع لكل لاعب، والمنافسة بتكون شريفة مع اللاعبين داخل الملعب، وأبو جبل افضل حارس مرمى في مصر حاليا بالطبع، وأشرف حكيمي اخطر لاعب واجهته".