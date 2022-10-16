رد الاعتبار أم مواصلة الهيمنة؟.. ريال مدريد وبرشلونة يتصارعان في الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يشهد ملعب "سانتياجو بيرنابيو" مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وضيفه برشلونة عصر اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وتبدأ المباراة عند الساعة 04:15 عصرًا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وستكون "الصدارة" هي كلمة السر في مباراة الكلاسيكو اليوم، إذ يسعى كل فريق لاعتلاء قمة جدول ترتيب الليجا.

ويتساوى ريال مدريد وبرشلونة بنفس الرصيد (22 نقطة) من 8 مباريات، فكلاهما حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل مرة، ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن، لذلك سيكون كل فريق حذرًا من أجل الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم.

لكن برشلونة يتفوق على غريمه قبل مباراة اليوم في فارق الأهداف، ما منحه الصدارة.

وسيكون هناك صراعًا جانبيًا على أرض الملعب بين الثنائي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف برشلونة والدوري الإسباني، إذ سيلتقي الثنائي لأول مرة في الكلاسيكو.

غياب مؤثر وعودة مهمة

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم في غياب حارسه الأساسي الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، الذي مازال يعاني من إصابة في عرق النسا، لذلك من المنتظر أن يحرس الأوكراني أندريه لونين عرين الفريق الملكي في الكلاسيكو لأول مرة.

واطمأن ريال مدريد على جاهزية مدافعه أنطونيو روديجر، الذي تعرض لإصابة قوية في الوجه أمام شاختار دونتيسك بدوري الأبطال.

في المقابل، استعاد برشلونة خدمات مدافعه الفرنسي جوليس كوندي، إذ دخل قائمة الفريق، بعد غياب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

مباراة بنكهة الثأر

ويسعى ريال مدريد للثأر ورد الاعتبار في مباراة اليوم، إذ أن آخر مباراة بين الفريقين أقيمت على نفس الملعب (بيرنابيو)، وانتهت لصالح البارسا برباعية نظيفة، في مارس الماضي ضمن الجولة 29 من الموسم الماضي للمسابقة.

لكن برشلونة من ناحيته يطمع في استمرار هيمنته على المباريات التي تقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل الغريم.

وتمكن برشلونة من الفوز في 4 من أصل آخر 5 مباريات أقيمت على "بيرنابيو"، كذلك فاز في 12 من آخر 20 مباراة على نفس الملعب وخسر 5 مرات فقط وتعادل 3 مرات، وذلك منذ الفوز الشهير بنتيجة 6-2 عام 2009.

سلسلة تشافي

ويملك برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز سلسلة من 7 انتصارات متتالية خارج الديار في الدوري الإسباني، ليعادل رقم الفريق الذي حققه بين فبراير وأبريل الماضيين.

وفي حال قاد تشافي برشلونة للفوز اليوم فإنه سيعادل الرقم الذي حققه إرنستو فالفيردي مع البارسا موسم 2018-2019.

كما يأمل تشافي في الحفاظ على انطلاقته القياسية، بتجنب الخسارة في أول 18 مباراة له كمدرب مع البارسا خارج الديار في الدوري، إذ حقق الفوز 13 مرة، مقابل 5 تعادلات.

من جانبه، يتمنى ريال مدريد أن تنكسر هذه السلسلة الطويلة على ملعب "بيرنابيو"، خصوصًا أن المدرب الكتالوني كسر رقم زين الدين زيدان، الذي بدأ مشواره مع الفريق الملكي في 2016 بـ17 مباراة بدون هزيمة خارج الديار.

مخاوف تير شتيجن

ولا يعتبر تشافي فقط من يدخل الكلاسيكو وفي جعبته سلسلة مميزة يخشى كسرها، وإنما يحلم الحارس أندريه تير شتيجن هو الآخر بالحفاظ على سجله المميز في عدم استقبال أهداف.

وتلقى تير شتيجن هدفًا واحدًا فقط هذا الموسم، جاء أمام ريال سوسيداد في الجولة الثانية من الليجا، يوم 21 أغسطس.

ومنذ ذلك الوقت حافظ تير شتيجن على شباكه لمدة 624 دقيقة متواصلة، ويأمل الحارس الألماني بالخروج بشباك نظيفة في الكلاسيكو للاقتراب من الرقم القياسي في برشلونة، والمسجل باسم كلاوديو برافو موسم 2014-2015، حين صمد 755 دقيقة.

وما يثير مخاوف تير شتيجن أن سلسلة برافو القياسية انكسرت بالخسارة أمام ريال مدريد بالذات بنتيجة 1-3 على ملعب "بيرنابيو".

بطاقة المباراة

الفريقان: ريال مدريد وبرشلونة

التاريخ: 16 أكتوبر 2022

التوقيت: 04:15 عصرًا

الملعب: سانتياجو بيرنابيو

القناة الناقلة: بي إن سبورتس 1

المعلق: عصام الشوالي

الحكم: خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز