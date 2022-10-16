مدافع الزمالك: تفاجأت من وضعي على قائمة الانتظار.. ولا أريد الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف محمد عبدالسلام مدافع نادي الزمالك أن الإصابة عطلت مسيرته مع الاتحاد السكندري، مؤكدًا أنه تفاجأ من وضعه على قائمة الانتظار بعد العودة للقلعة البيضاء.

ولعب عبدالسلام في صفوف الاتحاد السكندري خلال الموسم الماضي قبل أن يعود للزمالك قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وقال مدافع الزمالك في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "خطوة اللعب في الاتحاد السكندري الموسم الماضي كانت مهمة بالنسبة لي واستفدت كثيرًا".

وأضاف: "كنت أسير بشكل جيد مع الاتحاد ولكن الإصابة التي تعرضت لها عطلت مسيرتي مع الفريق خاصة وأنها استمرت لأكثر من 3 أشهر والموسم كان انتهى".

وأكمل: "بعد عودتي للزمالك عقب نهاية الموسم تلقيت أكثر من عرض ولكن رغبتي كانت البقاء مع الفريق ولكن تفاجأت من وضعي على قائمة الانتظار".

وتابع: "تواصلت مع فيريرا وأحترم موقفه لأنه لم يتابعني وأرى أن الفريق حاليًا مكتمل والجهاز الفني لا يريد إضافة أي عنصر جديد".

واستكمل: "في الحقيقة كان لدي أمل في التواجد مع الزمالك ولكن ليس أمامي سوى العمل في الفترة الحالية من أجل العودة".

وأتم: "رغبتي الأولى هي البقاء في الزمالك وعدم الرحيل وأتمنى أن يكون لدي فرصة في التواجد خلال الفترة المقبلة".