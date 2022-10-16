الإسماعيلي يطلب نقل مباراته ضد الأهلي بالكلية الحربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن ناديه تواصل مع النادي الأهلي ورابطة الأندية من أجل إقامة مباراة الفريقين على ملعب "الكلية الحربية".

ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلي ضد الأهلي مساء الأربعاء المقبل، على ملعب "برج العرب" في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال الكومي في تصريحات عبر شاشة "الحياة" مساء السبت :"طلبنا إقامة مباراة الأهلي على ملعب الكلية الحربية بدلاً من برج العرب".

وأضاف :"هذه الخطوة مبادرة لتحسين العلاقات مع النادي الأهلي، إدارة الأهلي ورابطة الأندية وافقوا على طلب نقل المباراة وننتظر موافقة الجهات الأمنية".

وأنهى :"إذا لم نحصل على الموافقة سنلعب في برج العرب".

ومن المقرر أن ينطلق مسابقة دوري WE المصري يوم الثلاثاء المقبل (2022-2023).