أتلتيكو مدريد يهزم بلباو بهدف جريزمان في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

فاز أتلتيكو مدريد على مضيفه أتلتيك بلباو 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل قادش مع جيرونا 1/1، وفوز إشبيلية على ريال مايوركا 1 / صفر وتعادل فالنسيا مع إلتشي 2/2.

ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنطوان جريزمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد أتلتيك بلباو عند 17 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق فالنسيا مع ضيفه إلتشي 2/ 2.

وسجل هدفي فالنسيا إدينسون كافاني في الدقيقتين 41 والأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي إلتشي بيري ميلا في الدقيقتين 29 من ركلة جزاء و65.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، كما رفع إلتشي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز العشرين الأخير.

وفي المباراة الثالثة، تعادل فريق قادش مع مضيفه جيرونا 1 / 1 .

وتقدم قادش بهدف سجله أليخاندرو فيرنانديز في الدقيقة 47 وتعادل جيرونا عن طريق كريستيان ستواني في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع قادش رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع عشر، كما رفع جيرونا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز إشبيلية على ريال مايوركا بهدف نظيف سجله نيمانيا جوديل في الدقيقة 53.

ورفع إشبيلية رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف ريال مايوركا.