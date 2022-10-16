مدير صندوق مكافحة الإدمان: احتفال عبدالقادر بهدفه أمام المنستيري لم يكن موفقًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، أنه ما قام به أحمد عبدالقادر أثناء احتفاله بهدفه أمام الاتحاد المنستيري لم يكن موفق.

وقال عثمان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: " أحمد عبد القادر من اللاعبين المميزين في مصر".

وأضاف:" احتفاله بهذه الطريقة بعد هدفه أمام الاتحاد المنستيري لم يكن موفق، وأتمنى ألا يتكرر هذا الاحتفال في الملاعب المصرية".

وكان عبدالقادر قد سجل هدفا في فوز الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بنتيجة 3-0، في إطار منافسات دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

واحتفل عبدالقادر بالهدف الأول في شباك الاتحاد المنستيري، بتقليد احتفال " ICE IN MY VEINS " وتعني " تلج في عروقي " ويشتهر لاعبو كرة السلة الأمريكية بالقيام بهذا الاحتفال وترمز للبرود و تحمل الضغوط.

ونجح الأهلي في التأهل لدور المجموعات بجوري أبطال إفريقيا، بعد عبور عقبة الاتحاد المنستيري بالفوزعليه بنتيجة 4-0، بمجموع المباراتين.