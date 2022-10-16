الكونفدرالية.. تأهل نهضة بركان والصفاقسي.. وشبيبة الساورة يودع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حسم نادي نهضة بركان المغربي تأهله رسميًا إلى منافسات دور الـ32 الإضافي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على كوارا يونايتد النيجيري بنتيجة 2-0، مساء اليوم السبت.

وأقيمت مباراة نهضة بركان ضد كوارا يونايتد النيجيري في المغرب بإياب دور الـ32 الأول بالكونفدرالية.

ورغم تأخر الفريق المغربي بنتيجة 3-1 في لقاء الذهاب إلا أنه نجح في قلب الطاولة خلال مواجهة الإياب مُسجلًا هدفين، ليحجز مقعده في دور الـ32 الإضافي بنتيجة 3-3 مستفيدًا من الهدف الذي سجله خارج أرضه.

وتأهل أيضا فريق الصفاقسي التونسي إلى دور الـ32 الإضافي بصعوبة بعد فوزه على ضيفه نادي فاسيل كينيما الأثيوبي بهدف نظيف سجله إسماعيل دياكيتي في الدقيقة 39.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي ليصعد الفريق التونسي لدور الـ32 الإضافي فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0.

بينما ودع شبيبة الساورة الجزائري منافسات البطولة عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه سبورتينج جانوا الإيفواري.

وخسر شبيبة الساورة مباراة الذهاب بهدف نظيف، ليصعد فريق جانوا إلى الدور الـ32 الإضافي من الكونفدرالية للموسم الجاري "2022-2023".