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خارج المونديال رسميًا.. نجم تشيلسي يغيب 8 أسابيع عن الملاعب للإصابة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أصدر نادي بيانًا رسميًا، اليوم السبت، حول تطورات إصابة لاعبه ريس جيمس والذي تعرض لها في لقاء ميلان ببطولة .

وأعلن تشيلسي عبر موقعه الرسمي أنه بعد إصابة الركبة التي تعرض لها جيمس في مباراة الفريق ضد ميلان، تلقى اللاعب العلاج من الطاقم الطبي في تشيلسي وزار أحد المتخصصين في نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف النادي أنه بعد التشاور بين جميع الأطراف، سيخضع ريس جيمس الآن لبرنامج إعادة تأهيل ومن المتوقع أن يغيب لمدة 8 أسابيع عن الملاعب.

وبهذا يتأكد غياب نجم تشيلسي عن صفوف منتخب إنجلترا في منافسات كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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