الامارات | كأس فاطمة بنت مبارك للخيول تصل تاربس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصل كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة «بري فلير دافريل» إلى مضمار تاربس العشبي في فرنسا اليوم، فيما يعود سباق كأس الوثبة ستاليونز، إلى مضمار دو انتيلا الرملي بمقاطعة غاليشيا في مملكة إسبانيا، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. ويقام المهرجان في نسخته الـ14، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها. ويجتذب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، البالغ طوله 1500 متر، مع جائزة مالية قدرها 16 ألف يورو، ثمانية خيول، يتصدرها الجواد «غازي الزمان» للنجيفي ريسنج، بقيادة الفارس لي ليبو، و«ايلي دي بون» لسيرجيو رافائيلو، بقيادة الفارسة فيرجيني مونتايرو، وكلاهما بإشراف دايمين فاتريجانت. وينافس على اللقب كل من «هالويشا دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة أوجو أماديو، والمهرة «تمايا الأشاي» لمزرعة الأشاي، بإشراف سي شينو، وقيادة هوجو موسان.

ويقام سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 5000 يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق (تكافؤ)، ويجتذب 10 من الخيول (ذكور وإناث)، وهو رقم قياسي بمضمار دو أنتيلا.