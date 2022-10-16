الامارات | انطلاقة قوية لمنافسات مهرجان التحدي للجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية انطلاق منافسات اليوم الأول من بطولة التحدي للجوجيتسو، وسط أجواء مميزة من الحماس والتشويق، وحضور جماهيري كبير من الأسر والعائلات، ومشاركة المئات من الأطفال من مختلف الجنسيات. وتمثل البطولة قاعدة مهمة لاكتشاف المواهب وتسليط الضوء عليها، والتعاون مع الأندية والأكاديميات على صقلها والاستثمار فيها من خلال وضع البرامج المناسبة التي تسهم في إعداد الجيل المقبل من الأبطال، بما ينسجم مع خطط الاتحاد في تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركين.

وقال مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو في تصريح صحافي: «أسهمت بطولات الجوجيتسو المصممة خصيصاً لفئات الصغار والبراعم خلال العقد الماضي في إنتاج جيل من الأبطال الإماراتيين الذين رفعوا علم الدولة في أكبر البطولات القارية والعالمية، وقد شكّلت مثل هذه البطولات نقطة الانطلاق لهم نحو الاحتراف والنجومية». ونوّه بالنجاح الذي تحققه البطولة نسخة بعد أخرى واستقطابها أعداداً متزايدة من المشاركين، ما يعكس زيادة الوعي بأهمية هذه الرياضة في المجتمع، وبالدور الكبير للأسر في تشجيع أبنائهم نحو اتخاذ هذه الرياضة كأسلوب حياة.