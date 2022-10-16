الامارات | الظفرة والبطائح.. لقاء تضميد الجراح واستعادة الروح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل كل من الظفرة وضيفه البطائح في تجاوز كبوتيهما، حينما يصطدمان ببعضهما في الساعة 17:00 من عصر اليوم، ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد الخسارة القاسية للأول صفر-4 على يد الوصل في الجولة الماضية، وسقوط الثاني أمام مضيفه خورفكان صفر-3.

ويحتاج الظفرة - صاحب المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط - إلى العودة السريعة للمسار الصحيح، بعد أن كان الفريق قد تفوق على نفسه في الجولة قبل الماضية، حينما فاز على ضيفه شباب الأهلي 3-2، لكنه فقد البوصلة في الجولة الماضية أمام «الإمبراطور» ما أدخل الشك لدى الجماهير تجاه فريقهم.

بدوره، لا بديل أمام «الراقي» صاحب المركز التاسع برصيد ست نقاط خياراً أفضل من الفوز، إذا ما أراد الفريق أن يحافظ على لقب «الحصان الأسود»، الذي اكتسبه عقب انطلاقته الجيدة في بداية الموسم، قبل أن يتعرّض لخسارتين في الجولتين الماضيتين.