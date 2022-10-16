الامارات | مدير «جلف إف سي»: الفريق يعمل على تصحيح الصورة في الفترة المقبلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير التنفيذي لنادي «جلف إف سي» عبدالله بن عمر، إن إدارة النادي تواصل جهودها لاستعادة النتائج الإيجابية للفريق الأول لكرة القدم، والذي يشارك في دوري الدرجة الأولى. وأوضح أن الفريق يعمل بجد وبقوة لتصحيح الصورة في الفترة المقبلة. وشدد على أنهم ماضون في معالجة الآثار السلبية التي تسببت بتعرض الفريق لعدد من الهزائم غير المتوقعة في الجولات الماضية من الدوري، ما جعله يحتل المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط.

وقال بن عمر لـ«الإمارات اليوم»: «ظهرت في آخر مباراتين أخطاء فردية يعمل الجهازان الاداري والفني على معالجتها. الدوري مازال طويلاً، ونراهن على أن نكون الحصان الأسود للبطولة هذا الموسم، وثقتنا عالية بلاعبي الفريق». وأضاف: «الفريق سيتمتع بالانتظار في الجولة الحالية، وسنستغلها لخوض مباريات ودية لإعطاء الفرصة لكل اللاعبين بأسلوب وفكر جديدين خلال المرحلة المقبلة».