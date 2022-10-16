الامارات | «البركان» يقلق خورفكان.. والتاريخ مع عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى عجمان إلى مواصلة انتصاراته في دوري أدنوك للمحترفين، حينما يستقبل خورفكان في الثامنة من مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

ونجح «البركان» في الفوز في آخر مباراتين على حساب دبا الفجيرة وبني ياس، ليقفز للمركز السادس برصيد سبع نقاط، كما اقترب خطوة كبيرة من بلوغ الدور الثاني من كأس مصرف أبوظبي، بعدما فاز ذهاباً على الظفرة 3-1.

وتبدو الفرصة سانحة أمام رجال المدرب الصربي غوران للخروج بالنقاط الثلاث، عطفاً على المستويات التي قدمها الفريقان في الجولات الخمس الماضية، وإن كان خورفكان قد نجح في الجولة الماضية بفوزه على البطائح 3-صفر محققاً أول انتصار له في المسابقة، فضلاً عن أن المواجهات التاريخية التي جمعت الفريقين في دوري أدنوك للمحترفين، انحاز معظمها لمصلحة عجمان.

وحقق عجمان الفوز في أربع مناسبات مقابل مرتين فقط لخورفكان، دون أن يحضر التعادل في أي مواجهة جرت بينهما في الدوري.

في المقابل، يسعى خورفكان إلى العودة بنتيجة إيجابية تعزز من وضعية الفريق في المنطقة الدافئة، بعدما ودّع المركز الأخير بفوزه على البطائح، ليتنفس من بعدها المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري الصعداء، بعدما عاني النتائج السلبية على مدار أربع مباريات.