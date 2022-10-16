الامارات | كلباء يحتفل بالنقطة الـ 10.. ومعاناة دبا مستمرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق كلباء، أمس، فوزاً مستحقاً على ضيفه دبا بهدفين نظيفين، ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين. وكان كلباء الطرف الأفضل، وحصد النقطة الـ10، بينما ظل دبا بنقطة واحدة في المركز الأخير، ليتأزم موقفه أكثر. وكاد كلباء أن يسجل أول أهداف المباراة، بعد هجمة سريعة قادها الأرجنتيني برايان وحبيب الفردان، لولا تسديدة التوغولي مالابا التي كانت ضعيفة. وأنقذ عبدالسلام محمد، مدافع كلباء، شباك مرماه، بعد أن أبعد الكرة من أمام مهاجم دبا ألفارو، وكاد لاعب دبا

تافادزوا أن يتقدم بالهدف الأول، لولا أن كرته من ضربة حرة مباشرة أبعدها حارس كلباء عيسى أحمد إلى ركنية.

وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب كلباء، فرهاد مجيدي، تغييرات هجومية، بإشراكه أحمد عامر وياسر حسن. وأسهم التغيير الفني الناجح لكلباء في تسجيل «النمور» هدفين جميلين، كان الأول عن طريق الإيطالي دانييل بيسا، بعد تسديدة من خارج الجزاء ارتطمت بالقائم، وهزت الشباك في الدقيقة 76. وجاء الثاني من كلباء عن طريق أحمد عامر، مستفيداً من خطأ دفاعي لمدافع دبا خالد عبدالله، الذي أعاد كرة قصيرة لحارس مرماه، خطفها عامر وسددها برأسه في الدقيقة 84.